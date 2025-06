Fiat 500e sconto sbalorditivo con l’ultima offerta | nuovo prezzo non è mai costata così poco

Se hai sempre sognato di guidare una Fiat 500e, questa è l’occasione che aspettavi! Con un’offerta mai vista prima, la nuova Fiat 500e ti sorprende con uno sconto incredibile e un prezzo imbattibile, valido per tutto giugno. Le immatricolazioni in Italia si stanno mantenendo stabili, ma questa promozione è davvero imperdibile. Scopri come approfittarne e portarti a casa l'auto elettrica più amata del momento!

Nuova offerta per la Fiat 500e con uno sconto davvero senza precedenti valido per tutto il mese di Giugno Immatricolazioni auto in leggero calo in Italia a Maggio. Lo scorso mese si è chiuso con 139.390 vendite totali con una diminuzione dello 0,2% rispetto allo stesso dato registrato a Maggio nello scorso anno. Dal 1.

Fiat 500e, la versione ibrida verrà prodotta a Mirafiori a partire da novembre 2025 - A partire da novembre 2025, la Fiat 500e si arricchirà di una versione mild hybrid, prodotta nello stabilimento di Mirafiori.

Le Fiat 500 elettriche in pronta consegna costano 8.000 euro in meno - Approfittando del Bonus Tricolore, la 500e può essere portata ... Fino a 30.000 km L'offerta Bonus Tricolore Fiat "ampliata", dunque con sconto di 8.211 euro sull'acquisto della Fiat 500

Le Fiat 500 elettriche in pronta consegna costano 8.000 euro in meno - Ricapitolando l'offerta sulla Fiat 500 elettrica valida fino a fine anno e con più di 8.000 euro di sconto troviamo un importo totale dovuto di 21.630,58 euro con un TAN (fisso) di 2,99%, TAEG di 4,81

Fiat elettriche: 6.000 euro di sconto anche a incentivi finiti - Poi proprio di nulla non si tratta, infatti nel caso della Fiat 500e con batteria da 23,65 kWh, versione con un listino di 29.950 euro, con l'offerta si arriva a un prezzo in promozione di 23.750

Fiat 500e sotto i 200€ al mese! Offerta Imperdibile