Festival Sviluppo Sostenibile 2025 riflessioni e programmi per guardare oltre

Con oltre 1300 eventi in tutta Italia, la nona edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si conferma un successo e un chiaro segnale dell'impegno collettivo verso un futuro più sostenibile. Monica Sozzi della Redazione ASviS, sotto la guida del professor Enrico Giovannini, riflette sulle sfide e le opportunità emerse, invitandoci a guardare oltre, verso programmi e azioni concrete che possano davvero cambiare il nostro domani. In questa puntata, partendo...

