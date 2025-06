Festival olistico Energie Sottili alla terza edizione

Preparati a immergerti in un’esperienza unica di armonia e rinascita alla terza edizione del Festival Olistico Energie Sottili. Un’occasione speciale per scoprire discipline che alimentano il benessere psico-fisico, collaborando in un clima di condivisione e positività. L’ingresso è gratuito! Ti aspettiamo sabato 21 dalle 15:00 e domenica 22 giugno dalle 8:00 presso l’Area FESTINTENDA: un weekend che promette di rigenerare corpo e mente.

In questa notizia si parla di: Festival Olistico Energie Sottili

