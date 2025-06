Festival della Serie A a Parma | dirette streaming panel esclusivi e la presentazione del calendario

Pronti a vivere un weekend all'insegna del calcio e dell'emozione? Il Festival della Serie A a Parma torna con panel esclusivi, dirette streaming e la presentazione del calendario ufficiale. Un'occasione imperdibile per tifosi e appassionati di scoprire tutte le novità della stagione. Segui in tempo reale gli incontri e ascolta Radio Tv Serie A con RDS dal suggestivo Palco Reale del Teatro Regio: il sipario si alza tra pochi minuti, e tu non puoi perdertelo!

Pronti, partenza, via! Dopo mesi di attesa prende il via stamani la seconda edizione del Festival della Serie A che si svolge a Parma questo fine settimana. Segui qui tutti i panel in diretta streaming e ascolta Radio Tv Serie A con RDS,che trasmetter√† dal Palco Reale del Teatro Regio a Parma. Dopo il taglio del nastro, alle 9.45 davanti al Teatro Regio, il primo appuntamento √® in.

