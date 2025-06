Festival della Letteratura Verde torna il salotto a cielo aperto accanto al Lago della Burida

edizione ricca di emozioni e scoperte, dove autori, lettori e appassionati si ritrovano per celebrare il potere delle parole e la bellezza della natura. Un'occasione imperdibile per immergersi in un mondo di pensieri, creatività e scoperta, tutto nel cuore di Porcia. Preparati a lasciarti ispirare da incontri unici e momenti indimenticabili: il Festival della Letteratura Verde ti aspetta!

Un evento che, nel tempo, ha consolidato la sua identità come un appuntamento capace di intrecciare poesia, narrativa, natura e confronti. Curato da Alessandro Canzian, Maria Milena Priviero ed Elisabetta Zambon il Festival della Letteratura Verde di Porcia, nato nel 2014, è pronto per un nuova. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Festival della Letteratura Verde, torna il salotto a cielo aperto accanto al Lago della Burida

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Festival Letteratura Verde Torna

Campania Felix, arriva il Festival della letteratura per ragazzi - La Campania si prepara ad accogliere "Campania Felix", il nuovo Festival della Letteratura per ragazzi.

Salerno Letteratura (@SaLetteratura) Partecipa alla discussione

Andersen Festival: Sestri Levante torna ad essere per 4 giorni la capitale della narrazione - Al via la 28° edizione dell'Andersen Festival che, collegato e nato in seno al Premio Andersen, chiama a raccolta musicisti, scrittori, cantanti e intellettuali nelle piazze cittadine e sull’iconico p ... msn.com scrive

A Pomigliano torna Flip, Festival della letteratura indipendente - "La letteratura sfugge al controllo della grande diffusione editoriale: questo festival lo dimostra". Lo ha detto il sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro, nel corso della ... Secondo ansa.it

Torna Matota, festival della letteratura per ragazze e ragazzi - Torna Matota, il festival della letteratura per ragazze e ragazzi, giunto alla settima edizione. Organizzata da Babelica, con la direzione artistica di Tatjana Giorcelli, la manifestazione torna a ... msn.com scrive

Festival della Letteratura Verde 2021 - promo