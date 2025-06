Festeggiamenti a Villa Sant’Antonio

Pronti a vivere due serate di pura magia e divertimento? A Villa Sant’Antonio, l’atmosfera si anima con musica, gastronomia e giochi per tutti! Dai sorrisi dei più piccoli alle note coinvolgenti di band locali, questo evento promette di regalare momenti indimenticabili a tutta la comunità. Non perdete l’occasione di partecipare a questa festa speciale, che unisce tradizione e allegria in un abbraccio di vicinanza e spensieratezza.

Da oggi al via la festa a Villa Sant’Antonio. Per l’occasione saranno aperti dalle 19 gli stand gastronomici, che assicureranno un’ottima cucina e giochi per bambini. Il programma questa sera prevede: alle 17.30 apertura aree per bambini, alle 19.30 esibizione della scuola di danza: l’Akkademia delle fate, seguirà alle 21.15 l’esibizione di Laura Piunti band. Domani alle 17.30 clown terapia del sorriso della Chimaera association -Fisa, alle 19.30 esibizione della scuola di danza ‘La vita della danza’, alle 21.15 Battitomania party con noi. Domenica a partire dalle 17.30 nucleo cinofilia K9 Fisa da ricerca e soccorso, alle 19 esibizione scuola di danza ‘Passo dopo passo’, alle 20 esibizione scuola di danza: ‘Mood danze popolari’ e infine alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festeggiamenti a Villa Sant’Antonio

