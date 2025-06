Festa finale di Scuola in Fattoria con Cia Due Mari a Castellaneta

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! La festa finale di scuola in fattoria con Cia Due Mari a Castellaneta trasforma i più piccoli in veri esploratori della natura e dell’agroalimentare, promuovendo valori come il rispetto per l’ambiente e una corretta alimentazione. Un evento che unisce divertimento, apprendimento e tradizione, avvicinando le nuove generazioni alla bellezza del nostro patrimonio agricolo e culinario. Non mancare, perché questa giornata sarà un’occasione speciale per scoprire il cuore della nostra terra!

Castellaneta (Ta) – «Con questa lodevole iniziativa, che si rinnova con entusiasmo ogni anno, i più piccini vengono presi per mano alla scoperta della biodiversità e di tutta la filiera dell’agroalimentare. Imparano a scegliere, a mangiar sano e a scoprire i vantaggi della nostra dieta mediterranea». Lo ha riferito con orgoglio l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, intervenuto ieri a Castellaneta in occasione della festa finale di “Scuola in Fattoria”, percorso didattico ideato e promosso dall’area “Due Mari” di Cia Agricoltori Italiani di Puglia che anche quest’anno ha permesso agli alunni della scuola primaria di visitare aziende agricole e di trasformazione del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Festa finale di “Scuola in Fattoria” con Cia Due Mari a Castellaneta

