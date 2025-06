Festa di inizio estate ad Apparizione con Motoraduno e Fiera dello Sbarazzo

Preparatevi a vivere una giornata di pura allegria e brio! Sabato 7 giugno, Apparizione si anima con il tradizionale Motoraduno e la Fiera dello Sbarazzo, eventi imperdibili organizzati dalla Pro Loco. Dalle 8:30 in piazza Don Attilio Canepa, l’atmosfera si riscalda tra musica, motori e occasioni da scoprire. Non mancate: questa festa segna l’inizio dell’estate in modo unico e coinvolgente!

Torna il tradizionale Motoraduno con festa di inizio estate organizzato dalla Pro Loco di Apparizione. Appuntamento sabato 7 giugno per una giornata di festa con tanta musica e Fiera dello Sbarazzo. Il programma della giornata prevede: alle 8:30 in piazza Don Attilio Canepa l'apertura alle.

