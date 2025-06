Festa del sacrificio la comunità islamica prega per la Palestina | Giustizia e pace a Gaza VIDEO

Questa mattina, la comunità islamica di Trieste ha celebrato Eid Al Adha, un momento di riflessione e solidarietà che ricorda il sacrificio di Abrahamo. Prima della preghiera rituale, è stato rivolto un pensiero alla sofferenza della Palestina, invocando giustizia e pace a Gaza. In un gesto di unità e speranza, questa festa si trasforma in un segno di conforto e impegno per un futuro migliore.

