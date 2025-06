Festa dei Carabinieri | Reati in calo dell’8% Ma i giovani preoccupano | duemila minori denunciati

Festa dei Carabinieri: tra numeri incoraggianti e sfide da affrontare. I reati sono diminuiti dell’8% rispetto all’anno scorso, grazie anche all’impegno quotidiano dell’Arma. Tuttavia, la preoccupazione per i giovani, con duemila minori denunciati nel primo quadrimestre, resta alta. Proprio in questo contesto, le celebrazioni nei Giardini Ducali si sono trasformate in un momento di riflessione e speranza per un futuro più sicuro e consapevole.

Nel primo quadrimestre dell’anno i reati sono calati del cinque per cento e la previsione è che, a fine anno, diminuiscano dell’otto per cento rispetto all’anno precedente. La devianza giovanile resta però la fonte principale di preoccupazione. È quanto emerso ieri nell’ambito delle celebrazioni per il 211° annuale della fondazione dell’ Arma dei Carabinieri, che si sono svolte all’interno dei Giardini Ducali, luogo simbolo della città. Proprio la presenza dell’Arma ieri in un’area verde finita spesso alla ribalta delle cronache anche nazionali a causa di episodi di degrado e criminalità era volta a simboleggiare la presenza costante delle forze dell’ordine e il monitoraggio dei luoghi sensibili della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa dei Carabinieri: "Reati in calo dell’8%". Ma i giovani preoccupano: duemila minori denunciati

