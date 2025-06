Festa degli Alberi un nuovo polmone verde nel polo logistico a Budoia

Un gesto di grande impatto ambientale e sociale, che ha coinvolto la comunità e i giovani protagonisti. La Festa degli Alberi a Budoia segna l'inizio di un percorso virtuoso verso un futuro più sostenibile, piantando speranza e consapevolezza tra le nuove generazioni. Un esempio di come azioni concrete possano fare la differenza, trasformando il territorio e ispirando altri a seguire il nostro esempio.

Un polmone verde per il futuro e un seme di consapevolezza piantato insieme a novanta bambini. Si è svolta nei giorni scorsi, nel polo logistico di Ceccarelli Group a Budoia, la prima edizione della “Festa degli Alberi”, evento promosso dall’azienda friulana in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Festa degli Alberi, un nuovo polmone verde nel polo logistico a Budoia

In questa notizia si parla di: Festa Alberi Polmone Verde

>>>ANSA/A Capodimonte torna a splendere il Giardino dei Principi. Con fondi Pnrr, più di diecimila alberi. Giuli: "Una festa" #ANSA Partecipa alla discussione

Un altro ’polmone verde’. Tutti a lezione da Barlucchi. Grande festa con le scuole - Grande festa ... di nuovi alberi da frutti per la futura area arboricola che entrerà in produzione a breve. È emerso un grande interesse globale per la difesa e la cura del verde e delle piante ... Da lanazione.it

“Viva il Pionta”,festa nel polmone verde di Arezzo - Una giornata nella natura con “Viva il Pionta”, evento che ha riunito molte associazioni del territorio nel parco più storico di Arezzo. Riporta teletruria.it

Ottocento alberi per un nuovo polmone verde in Veneto - Il nuovo polmone verde di Quarto d'Altino ospiterà 13 specie diverse di alberi e arbusti autoctoni tra cui: quercia, carpino, frassino, olmo, acero, tiglio, biancospino, prugnolo, corniolo e ... Lo riporta ansa.it

The Grinch Steals a Christmas Tree || ViralHog