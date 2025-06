Festa degli Alberi un nuovo polmone verde nel polo logistico a Budoia

Un gesto simbolico che trasforma il paesaggio e sensibilizza le nuove generazioni, promuovendo un futuro più sostenibile. La prima edizione della “Festa degli Alberi” nel polo logistico di Budoia ha visto la piantumazione di un nuovo polmone verde, coinvolgendo novanta bambini in un’esperienza educativa e di speranza. Un passo concreto verso un domani più verde e consapevole, condividendo valori di rispetto e tutela dell’ambiente.

Un polmone verde per il futuro e un seme di consapevolezza piantato insieme a novanta bambini. Si è svolta nei giorni scorsi, nel polo logistico di Ceccarelli Group a Budoia, la prima edizione della “Festa degli Alberi”, evento promosso dall’azienda friulana in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Festa degli Alberi, un nuovo polmone verde nel polo logistico a Budoia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Festa Alberi Polmone Verde

Festa degli Alberi, un nuovo polmone verde nel polo logistico a Budoia - Un gesto di grande impatto ambientale e sociale, che ha coinvolto la comunità e i giovani protagonisti.

“Viva il Pionta”,festa nel polmone verde di Arezzo - Una giornata nella natura con “Viva il Pionta”, evento che ha riunito molte associazioni del territorio nel parco più storico di Arezzo. Come scrive teletruria.it

Un altro ’polmone verde’. Tutti a lezione da Barlucchi. Grande festa con le scuole - Grande festa ... di nuovi alberi da frutti per la futura area arboricola che entrerà in produzione a breve. È emerso un grande interesse globale per la difesa e la cura del verde e delle piante ... Si legge su lanazione.it

La vita del polmone verde. Dai runner ai centri estivi. A Monza è festa tutto l’anno - E poi quattro itinerari speciali: sui sentieri di cavalieri e streghe, i giganti verdi (dedicato agli alberi monumentali dei Giardini), sui sentieri degli gnomi, e la Reggia va in scena. Come scrive msn.com

Piantumazione Parco Nord Milano