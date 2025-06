Ferrovie | al via in Lombardia la sperimentazione di Bodycam su treni e stazioni

In Lombardia, un nuovo passo verso la sicurezza prende vita: sono partite le sperimentazioni delle bodycam su treni e stazioni firmate Ferrovie dello Stato. Questa iniziativa, che si aggiunge a quella già attiva in Liguria, Piemonte, Toscana e Puglia, mira a rafforzare la tutela di passeggeri e personale. Un progetto innovativo e strategico che potrebbe cambiare il volto della mobilità regionale. Ma quali risultati porterà questa tecnologia?

È partita anche in Lombardia la sperimentazione delle bodycam per il personale di Fs Security in servizio nelle stazioni e sui treni del gruppo Ferrovie dello Stato. Il progetto, della durata di quattro mesi, rappresenta il quinto presidio dopo Liguria, Piemonte, Toscana e Puglia. "L'obiettivo è di verificare questa tecnologia sul nostro personale", ha dichiarato Pietro Foroni, amministratore delegato di Fs Security, durante un punto stampa in stazione Centrale. "Con la prospettiva di arrivare verso la fine del 2026 dotando tutti i circa 1.300 dipendenti operativi di FS Security con questo strumento che noi riteniamo importante".

