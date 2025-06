Ferrari 140 euro in più in busta paga e 350 in 4 anni | rinnovato il contratto

Un importante passo avanti per i lavoratori del settore automotive: con il nuovo contratto firmato a Torino, oltre 60.000 dipendenti di Ferrari, Stellantis, Cnh e Iveco riceveranno aumenti salariali che rafforzano il loro futuro. Un risultato che dimostra come la concertazione possa portare benefici concreti, garantendo stabilità e riconoscimento. Questa intesa segna un momento cruciale per l’industria e i suoi impiegati, consolidando un’equilibrata crescita condivisa.

Modena, 6 giugno 2025 – I lavoratori della Ferrari prenderanno 140 euro in più in busta paga per i prossimi due anni e 350 euro nel quadriennio. È il risultato dell’accorso sul nuovo contratto specifico di lavoro di Stellantis, Cnh, Iveco e Ferrari, firmato, dopo sei mesi di trattativa, all'Unione Industriali di Torino. I lavoratori interessati delle varie aziende sono più di 60.000: si tratta di un aumento per il prossimo biennio del 6,6%, che quindi porta l'incremento dell'intero quadriennio 2023-2026 al 18,66%. Il contratto è stato sottoscritto da Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, ma non dalla Fiom che non era al tavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferrari, 140 euro in più in busta paga e 350 in 4 anni: rinnovato il contratto

