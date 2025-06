’Ferrara sotto le stelle’ Musica internazionale e scenario suggestivo

Ferrara sotto le Stelle trasforma la città in un palcoscenico magico, dove musica internazionale e scenari incantati si fondono per regalare emozioni uniche. Dal 10 giugno, il Cortile del Castello Estense ospiterà artisti di fama mondiale, portando un’atmosfera vibrante e suggestiva all’estate ferrarese. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e delle meraviglie artistiche, capace di sorprendere e coinvolgere ogni spettatore…

E’ uno dei festival più amati nel vasto panorama degli appuntamenti estivi italiani. ’Ferrara sotto le stelle’ è un’occasione unica per ascoltare la migliore musica internazionale, nei suoi linguaggi differenti, con lo scenario suggestivo del Cortile del Castello Estense. Un ricchissimo cartellone che inaugura il 10 giugno con gli Stereolab, gruppo inglese che mescola l’energia delle chitarre elettriche del rock con i ritmi generati dalle macchine elettroniche. Il risultato è una partitura ipnotica che porta gli ascoltatori in una dimensione parallela senza tempo. Sensazione che sarà possibile provare già dalle prime note del sassofono di Laura Agnusdei, strumentista emiliana dalla vocazione internazionale, che aprirà la serata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Ferrara sotto le stelle’. Musica internazionale e scenario suggestivo

