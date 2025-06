Ferrara e Della Penna sul decreto della Corte dei conti | Restituita verità e valore al difficile lavoro di risanamento VIDEO

Ferrara e Della Penna sulla recente decisione della Corte dei Conti: un riconoscimento ufficiale che restituisce valore e credibilità al delicato lavoro di risanamento finanziario. La loro dichiarazione sottolinea come questa pronuncia non solo li abbia completamente assolti dalle accuse, ma abbia anche confermato la correttezza delle strategie adottate in anni complessi. Un passo importante per il Comune di Chieti, che ora può guardare al futuro con maggiore fiducia.

"La decisione della Corte dei conti che ha riconosciuto la piena estraneità mia e dell'assessora al Bilancio, Tiziana Della Penna rispetto al dissesto finanziario del Comune di Chieti non solo ci assolve, ma conferma la correttezza del nostro operato in questi anni difficili", è il commento del.

