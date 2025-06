Fermana | attesa per l' omologa del debito dal Tribunale di Fermo

Il destino della Fermana si avvicina a un crocevia cruciale: l’attesa per l’omologa del debito, prevista per l’11 giugno dal Tribunale di Fermo, si fa sempre più intensa. Tra speranze e incertezze, tutto ruota attorno a quella decisione che potrà gettare le basi per un nuovo inizio o segnare la fine di un capitolo importante. Senza quell’approvazione, il futuro resta incerto e difficile da delineare. La posta in gioco è alta, e il tempo stringe.

Tra speranze, dubbi e attese di ogni genere, si avvicina a grandi passi la data fatidica del prossimo 11 giugno. E' in quella data, seguendo alla lettera i tempi tecnici che il Tribunale di Fermo dovrebbe dare il suo parere definitivo sull'omologa di ristrutturazione del debito della Fermana. Si gira sempre intorno a quella questione perché, occorre dire le cose come stanno, senza di quella non c'è alcuna possibilità di guardare al futuro. Ribadiamo la fiducia estrema sia da parte degli avvocati che della dirigenza in merito all'ok sull'accettazione da parte del medesimo tribunale dell'omologa.

