Ferito in un agguato Giulio Pirozzi | fratello di Giuseppe il Micciarella della serie Mare Fuori L’attore | I messaggi sono tantissimi grazie a tutti

Un grave episodio scuote il cuore di Napoli: due giovani sono rimasti feriti in un agguato di stampo camorristico nella vivace via della Sanità. Questo quartiere, un tempo teatro di sanguinosi conflitti tra clan, si sta trasformando grazie all’impegno delle cooperative giovanili, attirando turisti e speranza. La comunità si stringe attorno a questa tragedia, dimostrando ancora una volta che la rinascita può emergere anche dalle circostanze più difficili.

Due giovani sono rimasti feriti in un agguato di stampo camorristico in un quartiere popolare di Napoli. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in via della Sanità, uno dei rioni più noti della città, un tempo scenario di conflitti tra clan ma attualmente riqualificato grazie anche all’impegno di alcune cooperative giovanili, diventando una meta frequentata dai turisti. Secondo una prima ricostruzione della Polizia una persona a bordo di uno scooter ha sparato e poi è fuggito: i colpi hanno ferito due giovani, di 22 e 24 anni. I due, entrambi napoletani, sono riusciti a raggiungere in maniera autonoma l’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferito in un agguato Giulio Pirozzi: fratello di Giuseppe, il Micciarella della serie Mare Fuori. L’attore: “I messaggi sono tantissimi, grazie a tutti”

