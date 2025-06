Ferie non godute la sentenza | maxi indennizzo da 140mila euro a dirigenti medici

Il mondo del lavoro pubblico si sta rapidamente evolvendo, e questa recente sentenza segna un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei dirigenti medici. Con un maxi-indennizzo di 140 mila euro, il Tribunale di Ferrara riconosce finalmente il diritto alle ferie non godute. Questa decisione apre nuove prospettive per molti professionisti, dimostrando che la giustizia può fare la differenza nel rispetto delle normative. Ecco cosa comporta questa storica sentenza.

Ferrara, 6 giugno 2025 – Il tribunale del Lavoro ha accolto i ricorsi presentati da due direttori di UnitĂ operativa complessa del Sant’Anna, liquidando un indennizzo complessivo pari a 140mila euro, tra sorte capitale, interessi e spese legali. Una sentenza, la 962025, che si inserisce nel filone delle indennitĂ per ferie non godute nel pubblico impiego. Ai due professionisti sono stati riconosciuti 72mila e 52mila euro a cui vanno sommate spese legali e rimborsi per altri oltre 14mila euro. “Una decisione – spiegano dallo studio legale Consulcesi & Partners – nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai sempre piĂą granitico a favore dei dipendenti del pubblico impiego. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferie non godute, la sentenza: maxi indennizzo da 140mila euro a dirigenti medici

