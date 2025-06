Femminicidio-suicidio nel bergamasco | nell’ultimo messaggio la spiegazione del gesto

Un dramma inquietante scuote il Comune di Cene, nel Bergamasco, dove una tragica sera ha portato alla luce uno dei fenomeni più sconvolgenti: femminicidio e suicidio. Una guardia giurata di 54 anni ha tolto la vita alla moglie, 52 anni, all’interno della loro abitazione, lasciando una scia di dolore e domande. La motivazione di un gesto così estremo spesso affonda nelle pieghe di fragilità psicologiche e situazioni di crisi familiare, elementi che meritano riflessione e attenzione.

Una guardia giurata di 54 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie 52enne al culmine di una tragica serata. La coppia che aveva due figli, era molto conosciuta e ben voluta nel Comune del Bergamasco dove risiedeva Il terribile dramma si è consumato intorno alle 17, all ' interno dell'abitazione in via Fanti, proprio nel centro di Cene, il comune n provincia di Bergamo, in Lombardia. E' stato il figlio più grande della coppia di 21 anni, che si trovava nella locanda sotto casa in compagnia della fidanzata, a capire che era successo qualcosa di molto grave e ad allertare i soccorsi. Gli spari che avevano messo fine alla vita dei due genitori erano riecheggiati forti e chiari nella via.