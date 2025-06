Femminicidio - suicidio a Castelvetrano uomo trovato impiccato dopo aver ucciso la moglie

Una tragedia scuote Castelvetrano, nel Trapanese, dove un uomo è stato trovato impiccato dopo aver ucciso la moglie. Le autorità indagano sul dramma consumatosi in famiglia, sospettando un caso di femminicidio-suicidio. Una vicenda che mette ancora una volta in evidenza l’urgenza di affrontare e combattere la violenza di genere, affinché simili tragedie non si ripetano.

I carabinieri indagano sul ritrovamento di una coppia senza vita a Castelvetrano, nel Trapanese, al vaglio l'ipotesi del femminicidio-suicidio.

