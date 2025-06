Femminicidio-suicidio a Castelvetrano | insegnante uccisa dal marito infermiere

Una tragedia sconvolge Castelvetrano: un femminicidio-suicidio scuote la comunità. La perdita di Mary Bonanno, insegnante amata, e il dramma di Francesco Campagna, infermiere e marito, sono un doloroso promemoria della lotta contro la violenza di genere. Questa triste vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di interventi tempestivi e su un impegno comune per prevenire simili tragedie.

Lei è stata trovata morta sulle scale dell’abitazione, lui invece impiccato. È considerato un femminicidio-suicidio il ritrovamento dei cadaveri di una donna e un uomo in una casa di via IV Aprile a Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo i carabinieri, coordinati dal procuratore di Trapani Gabriele Paci, Francesco Campagna avrebbe ucciso la moglie Mary Bonanno e si sarebbe poi tolto la vita. La coppia viveva insieme ai tre figli in una palazzina di due piani. Lei era un’ insegnante in una scuola di Palermo, lui invece era un infermiere dell’ ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano. I militari dell’Arma, allertati da alcuni parenti della coppia che non riuscivano a mettersi in contatto, hanno trovato la saracinesca del garage aperta e sono entrati rinvenendo i due cadaveri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it