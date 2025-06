Femminicidio Sueli Barbosa gli amici | “Non dovevano sposarsi Lui era possessivo lei voleva essere libera”

Una tragica storia di gelosia e oppressione si è consumata in un appartamento, lasciando la comunità scioccata. Sueli Leal Barbosa, vittima di un femminicidio, ha cercato di salvarsi lanciandosi dalla finestra per sfuggire a un incendio causato dal marito, accusato di omicidio volontario aggravato. Le amiche raccontano: “Era possessivo, voleva controllarla”. Un dramma che evidenzia ancora una volta il grave problema della violenza di genere. Continua a leggere.

Sueli Leal Barbosa ha perso la vita dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento al quarto piano per sfuggire a un incendio. Il marito è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. “Era possessivo, voleva controllarla": il racconto delle amiche e dei colleghi a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

