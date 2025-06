Femminicidio Milano la procura | Omicidio crudele e pianificato Usate sostanze acceleranti per incendio

mai vista prima, studiata nei minimi dettagli e con intenti vile e spietato. La procura di Milano sta indagando su un femminicidio che ha sconvolto la città: un omicidio crudele, pianificato e avvolto nel mistero delle sostanze acceleranti utilizzate per alimentare l’incendio. Un caso che solleva inquietanti domande sulla violenza di genere e sull’orrore di un delitto così brutale.

Un femminicidio probabilmente “pianificato” e “crudele” quello della 48enne, morta lanciandosi dalla finestra di casa per sfuggire al rogo dell’appartamento in cui viveva a Milano. La porta era stata chiusa dall’esterno con l’unica chiave e per Sueli Leal Barbosa non c’è stata via di scampo. L’individuazione “delle sostanze acceleranti, la cui natura dovrà essere successivamente accertata, induce” a ritenere “che si tratti di un’azione caratterizzata da un minimo di pianificazione e non frutto di un’azione d’impeto, per quanto sul punto siano ancora necessari approfondimenti”. Lo scrive la Procura di Milano nel provvedimento di fermo a carico di Michael Pereira, 45 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver ucciso la compagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it