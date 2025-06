Femminicidio Martina Carbonaro | sequestrati i cellulari a tutti i familiari di Alessio Tucci

L’orrore del femminicidio di Martina Carbonaro scuote ancora una volta la comunità. La Procura di Napoli Nord ha sequestrato i cellulari di tutti i familiari di Alessio Tucci, sospettato coinvolto, e fissato per il 18 giugno l’esame forense di sei dispositivi. Un passo fondamentale nell’indagine per fare luce su un dramma che ha sconvolto un’intera regione. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa vicenda tragica e complessa.

La Procura di Napoli Nord ha fissato per il 18 giugno la copia forense di 6 dispositivi: oltre a quello di Alessio Tucci ci sono quelli del suo nucleo familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Femminicidio di Martina, parla la mamma del killer Alessio Tucci - Porta a porta 05/06/2025