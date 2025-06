Femminicidio di Denisa Paun l’uomo confessa di aver ucciso un’altra donna | Ana Maria Andrei

Un atroce dramma si dipana tra le ombre di questa vicenda: Vasile Frumuzache, il 32enne reo confesso del femminicidio di Denisa Paun, avrebbe confessato anche l’omicidio di un’altra donna, Ana Maria Andrei. Un quadro agghiacciante che solleva interrogativi e inquietanti questioni sulla violenza di genere e la spirale di crudeltà che si cela dietro queste tragedie. La verità sta emergendo, ma resta ancora molto da chiarire.

Si sta delineando uno scenario agghiacciante dietro il ritrovamento del corpo senza vita di Denisa Maria Paun (il cognome inizialmente diffuso, Adas, sarebbe quello del marito da cui si sarebbe separata), scomparsa lo scorso 16 maggio da Prato e ritrovata cadavere in un casolare tra le sterpaglie a Montecatini Terme, Pistoia, lo scorso 4 giugno. Il 32enne Vasile Frumuzache, reo confesso per il femminicidio della connazionale trentenne, sarebbe infatti responsabile anche della morte di un’altra donna, Ana Maria Andrei, scomparsa a fine luglio 2024. Dovrebbe essere proprio della 27enne, infatti, il corpo ritrovato nello stesso campo dove è stato rinvenuto il cadavere di Paun, soffocata e decapitata da Frumuzache, dopo un rapporto sessuale avvenuto nel residence di via Ferrucci a Prato in cui la donna alloggiava al suo arrivo nella città toscana. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it