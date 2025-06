Femminicidio di Cene trovati 7 bossoli | Poco tempo fa una crociera insieme mai segnali di tensione

Un tragico femminicidio scuote Cene: sette bossoli trovati nell’appartamento di via Fanti raccontano una scena di violenza inaspettata. Rubens Bertocchi, 55 anni, aveva una vita apparentemente tranquilla, senza segnali di tensione. Tuttavia, la scoperta dei bossoli e l’omicidio di Elena Belloli, sua moglie, sollevano domande inquietanti sulla fragilità delle apparenze. È un dramma che ci invita a riflettere sulla sottile linea tra normalità e tragedia.

Cene. Sette bossoli sono stati trovati dai carabinieri di Clusone e dagli uomini della Scientifica nell’appartamento al civico 43 di via Fanti a Cene, dove giovedì sera Rubens Bertocchi, 55 anni, ha ucciso la moglie Elena Belloli con una pistola semiautomatica calibro 22, detenuta regolarmente dall’uomo, nella vita di tutti i giorni guardia giurata che svolge servizi di portierato in Città Alta. Non tutti i colpi, però, avrebbero attinto al corpo della donna. Quanti (si ipotizza almeno due) lo stabilirà con esattezza l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it