Fedez rompe il naso al tiktoker | il video di lui dall’ospedale

Un allenamento di boxe tra amici si è trasformato in un episodio inaspettato: Fedez, durante una sessione tra il noto tiktoker Il Rosso e altri appassionati, ha rimediato un infortunio che lo ha portato dritto in ospedale. La scena, condivisa sui social, ha catturato l’attenzione di migliaia di fan, dimostrando come anche i momenti più leggeri possano prendere pieghe imprevedibili. Ecco cosa è successo realmente quella sera...

Sembrava una sessione di sparring come tante, tra due amici appassionati di boxe, con l'energia frizzante di una diretta TikTok seguita da migliaia di fan. Invece, l'allenamento tra Il Rosso, noto content creator, e Fedez si è concluso con un'imprevista corsa al pronto soccorso. Il tutto è accaduto nella serata di lunedì 3 giugno, quando Il Rosso — in piena preparazione per il suo incontro contro Ragnar, previsto per il 21 giugno — ha coinvolto il rapper in una diretta social. Tra battute e leggerezza, i due si sono ritrovati sul ring in un'atmosfera giocosa, ma un jab sfuggito al controllo ha cambiato il tono dell'incontro.

In questa notizia si parla di: Fedez Rompe Naso Tiktoker

