Fedez rompe il naso a Il Rosso in un incontro di boxe live su TikTok | lui al pronto soccorso finge di denunciarlo

Un incontro di boxe in livestream su TikTok diventa improvvisamente un episodio da viral: Fedez rompe il naso a Il Rosso, che finisce al pronto soccorso e scherza sulla denuncia. Un incidente che ha fatto scoppiare il web con commenti e meme, dimostrando ancora una volta come le sfide digitali possano trasformarsi in vere e proprie star del momento. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inaspettata vicenda.

Fedez rompe il naso a Il Rosso durante uno sparring live su TikTok. L'influencer finisce al pronto soccorso e scherza: "Lo denuncio". Ovviamente, il video è diventato viralissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

