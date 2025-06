Fedez e Clara hanno una storia? La foto non lascia alcun dubbio

Il gossip impazza: una foto pubblicata da Chi sembra confermare un flirt tra Fedez e Clara, alimentando voci di una storia nascosta. La cantante risponde con ironia, parlando di "arte della prospettiva", lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa c'è di vero dietro queste immagini? Scopriamolo insieme e analizziamo i dettagli che potrebbero cambiare tutto.

Gli scatti pubblicati da Chi circa il presunto flirt tra Fedez e Clara e la replica della cantante: "L'arte della prospettiva nelle foto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fedez e Clara hanno una storia? La foto non lascia alcun dubbio

