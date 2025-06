Federico Burdisso confessa | Dopo il Settecolli mi ero ritirato Ho troppa voglia di dimostrare devo restare tranquillo

Dopo le delusioni e il rischio di ritirarsi, Federico Burdisso ha deciso di ripartire con determinazione. Il 23enne di Pavia, che ha attraversato un momento difficile dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha scelto di tornare alle sue radici, riprendendo l’allenamento con il suo primo coach Simone Palombi a Gubbio. Una rinascita possibile grazie alla sua voglia di dimostrare e al desiderio di superare ogni ostacolo. La sua storia è un esempio di resilienza e passione.

