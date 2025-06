FdI apre al terzo mandato nuovo scenario in Campania | De Luca gongola

Fdi apre al terzo mandato in Campania, delineando un nuovo scenario politico che fa gongolare De Luca. La questione del terzo mandato si può affrontare prima dei prossimi voti regionali? “Non c’è preclusione né per risolverla prima né per discuterne dopo, si valuta”, dichiara Giovanni Donzelli, lasciando spazio a possibili novità nel panorama politico campano. Il futuro si fa intrigante: cosa riserverà questa strategia?

"La questione del terzo mandato si può affrontare prima dei prossimi voti regionali? Non c'è una preclusione a risolverla prima, né ad affrontarla dopo, si valuta". Lo dichiara, un pò a sorpresa, Giovanni Donzelli, al termine della riunione dell'esecutivo di Fratelli d'Italia sollecitato dai.

