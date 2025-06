Fdi apre a terzo mandato Napoletano | Mantenere coerenza oltre convenienze politiche

La coerenza politica è un valore fondamentale che i leader devono preservare per garantire stabilità e credibilità. Pasquale Napoletano, ex consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia, sottolinea l'importanza di mantenere principi solidi oltre le convenienze politiche, commentando l'apertura del partito al terzo mandato dei governatori regionali. In un panorama politico in continua evoluzione, questo passo rappresenta una sfida e un'opportunità per rafforzare la coesione e il senso di responsabilità all’interno del partito.

L'ex consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia, Pasquale Napoletano, interviene sulla recente apertura del partito, in particolare del responsabile organizzativo Giovanni Donzelli, al terzo mandato per i governatori regionali. "La coerenza politica è un valore fondamentale che i.

