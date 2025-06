FC 25 SBC Tutte le mini Sfide TOTS

Scopri tutte le mini sfide TOTS di FC 25 SBC in questa guida completa! Dalle più recenti alle prime rilasciate, analizzeremo ogni sfida che ti permette di ottenere pacchetti non scambiabili e ricompense esclusive. Inoltre, non perdere l’occasione di partecipare all’accesso giornaliero, che ti premia con premi garantiti quotidianamente. Preparati a massimizzare il tuo team e a sfruttare al meglio le sfide disponibili in Ultimate Team su EA FC 25!

Ecco una guida completa dedicata alle SBC legate ai TOTS e ovviamente anche al warm-up disponibili in Ultimate Team su EA FC 25. Qui teniamo conto di tutte le SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Le sfide sono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata. Vi ricordiamo che è attivo anche l’accesso giornaliero dove dovete mettere un bronzo al giorno in una SBC che vi dà subito un 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. e poi un pacchetto premio finale se completate il percorso di 5giorni. Sfida TOTS Ultimate 1. Sfide: 1. Ripetibile: NO. Scadenza: 9 giugno. Premio: 1x Premium Electrum Players Pack. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Tutte le mini Sfide TOTS

In questa notizia si parla di: Tutte Sfide Tots Mini

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Scopri il tabellone degli Internazionali Femminili di Roma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di tennis.

FC 25 SBC, Tutte le mini Sfide TOTS - Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della ... Scrive imiglioridififa.com

FC 25 FC Pro, tutte le mini-sfide e gli obiettivi dell’evento - Qui teniamo conto di tutte le SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Le sfide sono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata. Queste hanno i nomi dei PRO impegnati nell’evento EA. A ... Segnala imiglioridififa.com

Bimbo gonfia la pancia di papà