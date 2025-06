FC 25 Robin van Persie – eCL Champion Icon SBC

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e desideri aggiungere un tocco di classe alla tua squadra, non perdere l'occasione di completare la SBC Robin van Persie. Questa sfida crea rosa ti permette di ottenere il leggendario attaccante olandese, con premi esclusivi e non scambiabili. Affronta le 13 sfide entro il 20 giugno e porta in campo una vera Born Legend. Pronto a scrivere la tua storia?

Nuovo appuntamento con le SBC SCR di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la SBC per avere Robin van Persie. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Robin van Persie. Completa questa sfida creazione rosa per ottenere Robin van Persie! Premi non scambiabili. Info: 13 Sfide da completare. Premi finale: 1x Giocatore Robin van Persie Non scambiab.. Termina il 20 giugno. Born Legend Requisiti: Min. 11 giocatori rari. Qualità giocatori: Min. Bronzo Premio: Small Silver Players Pack. Rising Star Requisiti: Min. 11 giocatori rari. Qualità giocatori: Min. Argento Premio: x3 Common Gold Players Pack. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Robin van Persie – eCL Champion Icon SBC

In questa notizia si parla di: Robin Persie Champion Icon

