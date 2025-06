FC 25 Obiettivo Live | TOTS | Eredità Champions

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e desideri ottenere ricompense esclusive, non puoi perdere il Nuovo Obiettivo Live: TOTS Eredità Champions! Ricorda, ogni settimana si rinnova con nuove sfide e premi imperdibili. Gioca le partite in Champions per conquistare pacchetti premio e un consumabile EVO, completando 5 incarichi entro la scadenza. Sei pronto a dimostrare la tua bravura e salire in classifica? La sfida ti aspetta!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS Eredità Champions rinnovatosi in data 6 giugno 2025. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo TOTS Eredità Champions. Gioca partite in Champions per ottenere pacchetti premio e un consumabile EVO. Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5. Scadenza: 11 giugno. Premio Finale: 1x 15 Champions TOTS LALIGALiga F 93+. Giocane 2 Gioca 2 partite nelle Finali Champions. 1x 1 di 3 Champions TOTS MLSRSL 93+ Vincine 4 Vinci 4 partite nelle Finali Champions. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: TOTS: Eredità Champions

