FC 25 Obiettivo Live | Fine di un’era | Jan Vertonghen

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi lasciarti sfuggire il nuovo obiettivo live "Fine di un’era" dedicato a Jan Vertonghen. Questa sfida settimanale ti permette di rivivere i momenti storici del difensore belga e ottenere premi esclusivi. Preparati a cimentarti in 4 delle 5 sfide proposte e porta a casa Jan Vertonghen, premi non scambiabili che arricchiranno il tuo club. Continua a leggere per scoprire come completare questa emozionante sfida!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Fine di un’era: Jan Vertonghen uscito in data 6 giugno 2025. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo Fine di un’era: Jan Vertonghen. Completa 4 sfide su 5 per ottenere Jan Vertonghen Fine di un’era, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 su 5. Scadenza: 13 giugno. Premio Finale: 1x Fine di un’era Vertonghen Non scambiab.. Giocane 4. Gioca 4 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Fine di un’era: Jan Vertonghen

