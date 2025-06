Favola Errani-Paolini battono Andreeva-Shnaider e volano in finale al Roland Garros

Un sogno che diventa realtà: Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Roland Garros 2025, eliminando le favorite Andreeva e Shnaider nelle semifinali. Un'impresa emozionante che celebra il talento e la determinazione delle nostre campionesse italiane, pronte a scrivere una nuova pagina di storia del tennis. La finale si avvicina, e l’Italia intera aspetta con trepidazione il loro prossimo capitolo.

(Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel Roland Garros 2025. Le due tenniste azzurre hanno battuto oggi, venerdì 6 giugno, le russe Mirra Andreeva, numero sei del mondo eliminata a sorpresa pochi giorni fa dalla rivelazione Lois Boisson ai quarti del tabellone singolare femminile, e Diana Shnaider nella semifinale di doppio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Favola Errani-Paolini, battono Andreeva-Shnaider e volano in finale al Roland Garros

