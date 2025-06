Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch in concorso a Venezia 82

Il cinema di Jim Jarmusch si prepara a conquistare Venezia 82 con il suo nuovo capolavoro, "Father Mother Sister Brother". Questo atteso film, in concorso alla prestigiosa Mostra Internazionale del Cinema, promette di stupire e coinvolgere il pubblico internazionale. La partecipazione di Jarmusch al Lido rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati di cinema indipendente e un’ulteriore conferma della sua straordinaria capacità di innovare e emozionare. La stagione cinefila sta per iniziare: non perdete questa anteprima esclusiva.

La programmazione ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia 2025 sarà annunciata tra qualche settimana, ma un film sembra destinato a essere incluso. Il prossimo lungometraggio di Jim Jarmusch, “Father Mother Sister Brother”, sarà presentato in concorso al Lido, secondo Efe Cakarel, CEO di Mubi, co-produttore del film. “È già confermato”, ha detto al pubblico al SXSW di Londra, dove venerdì ha tenuto il discorso d’apertura. “Father Mother Sister Brother”, girato lo scorso anno, vede protagonisti Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore e Luka Sabbat. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

