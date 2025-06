Father Mother Brother Sister di Jim Jarmusch confermato in programma a Venezia dopo il rifiuto di Cannes

Dopo il rifiuto di Cannes, l’atteso nuovo film di Jim Jarmusch, "Father Mother Sister Brother," trova finalmente una collocazione prestigiosa: potrebbe essere presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. La manifestazione italiana si prepara ad accogliere questa meravigliosa novità, che promette di regalare emozioni e riflessioni profonde. L’attesa cresce, e il pubblico è pronto a scoprire cosa ha preparato il maestro del cinema indipendente.

Dopo essere stato rifiutato per il concorso dell'ultimo Festival di Cannes, il nuovo film del regista sarà invece presentato alla Mostra Mancano ancora alcune settimane all'annuncio della line-up ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, ma almeno un film sembra sia destinato a essere incluso. Stiamo parlando del prossimo film di Jim Jarmusch, intitolato Father Mother Sister Brother, che molto probabilmente verrà proiettato in concorso al Lido, secondo quanto riportato da Efe Cakarel, amministratore delegato di Mubi e co-produttore del film. "È già confermato", ha rivelato alla folla del SXSW di Londra, dove venerdì ha tenuto un discorso programmatico.

