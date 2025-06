Fasciofobia | Alberto Busacca a Voghera presenta il suo ultimo libro

Voghera si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere: la presentazione del nuovo libro di Alberto Busacca, "Fasciofobia. Bugie e follie dei nuovi antifascisti". Un’occasione imperdibile per immergersi in un’inchiesta provocatoria, che mette in discussione tendenze e retoriche attuali. Non perdere questa serata di confronto e riflessione: l’appuntamento è martedì 10 giugno alle 21:00 presso Casa Gallini. Ti aspettiamo!

Roma, 6 giu – Gli eventi culturali a livello comunale non conoscono sosta. Dopo gli intensi giorni della 641esima edizione della Sensia martedì 10 giugno alle ore 21:00 presso Casa Gallini (via Emilia, 7) sarà in città Alberto Busacca, caporedattore e autorevole firma di Libero, per presentare il suo ultimo libro-inchiesta, pubblicato per i tipi di Signs Publishing, Fasciofobia. Bugie e follie dei nuovi antifascisti con la prefazione di Daniele Capezzone. Voghera, Busacca presenta Fasciofobia. Un testo che mette alla berlina, in maniera irriverente e a tratti ironica, tutti gli sterili allarmi spesso paradossali lanciati dalle schiere dell'antifascismo.

