Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Preparati a scoprire le sorprendenti storie che si nascondono nelle terre di confine italiane con Farwest, il nuovo affascinante programma di Salvo Sottile su Rai 3. In ogni puntata, si esplorano i luoghi, le persone e le sfide di una realtà spesso ignorata, dove le regole sono saltate e i più deboli pagano il prezzo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 6 giugno 2025.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 6 giugno. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i piĂą deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 6 giugno 2025. Anticipazioni. La trasmissione di Salvo Sottile torna con un’inchiesta sulle nuove droghe, come la “coca rosa”, che spopola tra i giovanissimi. Ma ad aver invaso il mercato degli stupefacenti sono anche gli psicofarmaci, ottenuti in modo illecito tramite ricette false e assunti in grandi quantitĂ con effetti devastanti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

