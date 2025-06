Farmaci da Gemmato ok a uso veterinario anti Covid che salva i gatti

In un importante passo avanti nella cura degli animali, arriva l'autorizzazione per l'uso dei farmaci a base di gemmoterapici e del Remdesivir nel trattamento della peritonite infettiva felina (FIP). La circolare firmata apre nuove prospettive di salvezza per i nostri gatti, offrendo strumenti innovativi contro questa malattia devastante. Un segnale concreto di impegno e progresso nel campo veterinario, che potrebbe rivoluzionare le terapie disponibili.

Firmata circolare per consentire impiego Remdesivir per il trattamento della peritonite infettiva felina (Fip) Roma, 6 giu. (Adnkronos Salute) - "Ho firmato la circolare esplicativa, indirizzata ai medici veterinari e ai farmacisti, alle istituzioni e a tutti gli operatori del settore coinvol.

