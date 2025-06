Far west in ospedale a Perugia 31enne aggredisce un medico e picchia con un' asta d' acciaio i poliziotti

Un episodio che sembra uscito da un film western scuote l’ospedale di Perugia: un 31enne del Gabon, in preda alla furia, aggredisce un medico e si scaglia contro i poliziotti con un’asta d’acciaio. Un gesto violento che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, portandolo all’arresto. La scena, forse inattesa, testimonia quanto possa essere imprevedibile la tenzone tra emergenza e violenza in un contesto sanitario.

