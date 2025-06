Fanano via al simposio internazionale di scultura | protagonista Michele Ciacciofera

Fanano ha riaperto i battenti al Simposio Internazionale di Scultura, con protagonista indiscusso Michele Ciacciofera. È ripartito il cantiere dell’opera di Land Art che animerà l’edizione 2025: un’immersione nella natura e nell’arte, intitolata “Altare del Tempo e dell’Acqua Feconda”. Questo progetto, pensato dall’artista internazionale, promette di diventare un simbolo di innovazione e spiritualità . Un’occasione unica per scoprire come arte e ambiente si fondono in un connubio senza precedenti.

