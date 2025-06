Facebook e altre app tracciavano miliardi di utenti Android a loro insaputa

Scandalo nel mondo digitale: Facebook e altre app stavano monitorando segretamente la navigazione di miliardi di utenti Android senza consenso. Un team di ricercatori ha svelato un’inquietante realtà che mette in discussione privacy e fiducia online. Ma cosa significa davvero questa scoperta e quali sono le conseguenze per gli utenti? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Un team di ricercatori ha scoperto che Facebook spiava segretamente la navigazione Web degli utenti Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Facebook e altre app tracciavano miliardi di utenti Android a loro insaputa

In questa notizia si parla di: Facebook Utenti Android Tracciavano

“Non autorizzo Meta AI”: la bufala che inganna milioni di utenti su Facebook. Cosa fare davvero - Non lasciatevi ingannare dalle false promesse che circolano su Facebook: le bufale sulla tutela dei dati sono ingannevoli e prive di fondamento legale.

Meta può identificare gli utenti Android? - Meta può tracciare la navigazione online e associare i cookie agli account usati per le app Facebook e Instagram, identificando quindi gli utenti. Come scrive msn.com

Nuovo scandalo Facebook. Raccolti per anni dati di chiamate e messaggi degli utenti Android - Il mondo non si è ancora ripreso dallo scandalo Facebook/Cambridge ... che l'app Messenger per Android ha raccolto una mole preoccupante di dati degli utenti relativi alle conversazioni e ai ... Si legge su hwupgrade.it

Facebook: email e password rubati agli utenti Android per colpa di queste app - Scopriamo cosa ne è emerso. Credenziali Facebook Android a rischio: malware rubano i dati di accesso Gli analisti hanno rinvenuto 10 app sospette all’interno del Google Play Store. Queste ... Come scrive tecnoandroid.it