Faccia a faccia sulle alluvioni In Regione Curcio fa i conti | pronti 150 milioni di euro

Faccia a faccia acceso in Regione sulla difficile gestione delle alluvioni, con 150 milioni di euro pronti per affrontare emergenze e ricostruzione. Tra i protagonisti, il Commissario Curcio e la sottosegretaria Rontini si confrontano con i rappresentanti degli alluvionati, cercando risposte concrete e soluzioni efficaci. La sfida è grande, ma l’obiettivo è chiaro: garantire interventi rapidi e giusti per ridare speranza alle comunità colpite.

Faccia a faccia ieri in Regione sul tema, sempre caldo e purtroppo sempre attuale delle alluvioni (sia quella 2023 sia quella del 2024) e i relativi interventi, sia di ricostruzione sia di distribuzione degli indennizzi a privati e aziende. Da una parte il Commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio e la sottosegretaria delegata Manuela Rontini, dall’altra i comitati degli alluvionati. Sul tavolo, in primis, l’assegnazione delle risorse rimanenti per interventi urgenti: si tratta di circa 50-60 milioni di euro (residui della gestione precedente), più 100 milioni sul 2024. Altri temi dibattuti: il monitoraggio dello stato d’attuazione dei lavori già finanziati; la semplificazione delle procedure di rimborso per i privati, a partire da chi ha avuto danni per importi più bassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia sulle alluvioni. In Regione Curcio fa i conti: pronti 150 milioni di euro

