Fabio Cannavaro critica il sistema calcio in Italia | Abbiamo seri problemi nelle strutture stadi inguardabili

Fabio Cannavaro non ha paura di alzare il tono: il sistema calcio in Italia è in crisi, tra strutture fatiscenti e stadi inguardabili. Questa sera, a Oslo, la Nazionale azzurra inizia le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la temibile Norvegia. Con tante assenze, gli uomini di Spalletti devono trovare il modo di partire con il piede giusto, perché un risultato positivo potrebbe essere il primo passo verso un rilancio del nostro calcio.

Questa sera a Oslo la Nazionale italiana di calcio inizierà il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri affronteranno in trasferta la Norvegia, sulla carta la compagine più temibile del raggruppamento. Un impegno complicato per la formazione allenata da Luciano Spalletti, in considerazione delle diverse defezioni della vigilia. L’obiettivo è ottenere un risultato utile per non iniziare in salita il cammino e non vivere nuovamente l’incubo delle qualificazioni, ricordando che nelle due ultime edizioni della rassegna iridata la selezione del Bel Paese non è riuscita a prendervi parte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Cannavaro critica il sistema calcio in Italia: “Abbiamo seri problemi nelle strutture, stadi inguardabili”

In questa notizia si parla di: Calcio Fabio Cannavaro Critica

Money Road e le tentazioni secondo Fabio Caressa: “Nel calcio come nella vita bisogna fare squadra” - Scopri come Fabio Caressa, tra calcio e vita, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra e dell'adattamento ai cambiamenti per affrontare le sfide quotidiane.

Fabio Cannavaro critica il sistema calcio in Italia: “Abbiamo seri problemi nelle strutture, stadi inguardabili” - Questa sera a Oslo la Nazionale italiana di calcio inizierà il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri affronteranno in ... Come scrive oasport.it

Fabio Cannavaro: "Calcio italiano amato nel mondo, ma servono nuovi stadi" - Fabio Cannavaro sottolinea l'amore globale per il calcio italiano, ma critica le strutture obsolete durante il Festival della Serie A a Parma. Si legge su sport.quotidiano.net

Cannavaro torna in Serie A: nuova pista e colpo di scena - Fabio Cannavaro a sorpresa può far ritorno in Serie A ed arriva una svolta non di poco conto: le ultime notizie a riguardo ... Come scrive calciomercatoweb.it

CANNAVARO CRITICA VLAHOVIC, SERIAMENTE? TONI BOCCIA LUKAKU | VERSO JUVE-TORINO