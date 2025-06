Fabbrica Europa | ecco la trentaduesima edizione della piattaforma del contemporaneo

La trentaduesima edizione di Fabbrica Europa apre le porte a un viaggio tra passato e futuro, tra memorie storiche e visioni innovative di Firenze. Un continente di voci, gesti e relazioni si svela attraverso l’arte e la creatività , creando un ponte tra culture e tempi diversi. In questa cornice vibrante, l’evento si propone come un’occasione unica per immaginare un domani ancora tutto da scoprire.

Firenze, 6 giugno 2025 - Immaginare la Firenze del futuro. Tra memorie e presenze, azioni e riti dell'oggi. Cercarla tra gli strati delle cittĂ come nelle mappe che dal Mediterraneo bagnano l'Africa arrivando fino all'Estremo Oriente, aprendo le porte della comunitĂ ad un arcipelago di voci, gesti e relazioni intrecciate dalla creativitĂ di artisti affermati, talenti emergenti e giovani autori. La trentaduesima edizione di Fabbrica Europa - in programma dal 13 settembre al 12 ottobre in dodici luoghi iconici della cittĂ - è il baricentro eclettico e permeabile tra linguaggi tradizionali e contemporanei, territori artistici e ambienti urbani, alla ricerca costante di nuove forme espressive e di convivenza possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fabbrica Europa: ecco la trentaduesima edizione della piattaforma del contemporaneo

