Fa un bonifico di 30mila euro sul conto dei suoi truffatori

Il raggiro è stato sottile e convincente, sfruttando la fiducia e la paura della vittima. Un esempio inquietante di come le truffe online possano facilmente ingannare anche le persone più attente, portandole a perdere somme ingenti senza nemmeno rendersene conto. È fondamentale essere sempre vigili e verificare ogni richiesta sospetta, perché in queste trappole digitali, una volta caduti, il danno può essere irreparabile.

È stata contattata sul suo telefono cellulare, da una persona che si è spacciata dipendente di Poste Italiane, dove la donna aveva effettivamente un conto, e da un appartenente alla polizia di Stato: professionali, precisi, nulla che alla vittima abbia fatto sorgere qualche dubbio davanti alle richiesta di movimentare il suo denaro attraverso bonifici. Fino a quando si è resa conto che non avrebbe più rivisto i suoi 30mila euro. Il raggiro è stato commesso ai danni di una donna di 32 anni di Cadorago, che nei giorni scorsi è stata contattata telefonicamente da due soggetti, che si sono appunto presentati come dipendente delle Poste e della Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fa un bonifico di 30mila euro sul conto dei suoi truffatori

